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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Polisin imalathaneye baskın anı

Kaçak Cep Telefonu Sahte İçki Kaçak İmalathane Cep Telefonu 

-Sahte içkileri ele geçirdi
-Kaçak cep telefonu görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bin 600 litre sahte içki, 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese baskın yapan polis satışa hazır bin 600 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca Kuruköprü Mahallesinde bir iş yerinde ise 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis bu iki olaya karıştığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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