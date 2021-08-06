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Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bin 333 litre sahte içki ele geçirildi

Polisin imalathaneye baskın yapması

Polis Sahte İçki Altın Gözaltı İmalathane 

-Sahte içkileri bulması
-Ele geçen içkiler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polis, bin 333 litre sahte içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde bir adreste sahte içki imalathanesi olduğunu tespit ederek adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin 333 litre sahte içki ele geçirilirken S.A. isimli şahıs da gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte içkiler ise yerinde imha edilirken zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (FKE-
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