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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi

Polisin adrese baskın yapması

Polis Sahte İçki Çerikli 

-Daireye girmeleri
-Etil alkolü ele geçirmesi
-Kitleri polislerin bulması
-Cinsel içerikli ürünleri bulması

( ADANA ) -- Sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçiren polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı ADANA

- Adana polisi sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde bir apartmanın giriş katında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 950 bin lira olan sahte içki yapımında kullanılan bin 305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 içki etiketi ve 90 kilo cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Polis olayla ilgili kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (FKE-
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