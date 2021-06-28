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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içki imalathanesine baskın

Şüpheli Araç Harekete Geç Kontrol Noktası Kaçak Sigara Kaçak İçki 

-Polisin evde sahte içki ele geçirmesi
-Genel ve detay

( ADANA )- Tekirdağ’da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6’sının ölmesinin ardından Adana’da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi ADANA

- Tekirdağ’da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6’sının ölmesinin ardından Adana’da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 17 kişinin zehirlenip 6’sının hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Polisin, Seyhan ilçesinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve yaptığı baskında bin 265 litre sahte içki ele geçirildi. Polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda ise 3 bin 500 paket kaçak sigara, 240 kilogram kaçak nargile tütünü ile değişik markalara ait 50 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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