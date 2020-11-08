Adana'da bin 180 litre sahte içki ele geçirildi

-Sahte içki ele geçirmesi

-Kaçak tütün ele geçirmesi



( ADANA ) ADANA



- Adana’da polis bin 180 litre sahte içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Güneşli mahallerinde kaçak ürün imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında bin 180 litre sahte içki ve 71 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



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