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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı

Polis ekiplerinin Kozan adliyesine şüphelileri getirmesi

Flash Bellek Akalan Dolandırıcılık Nitelik Banka Kartı 

-Polis ekiplerinin şüphelileri adliyeye çıkarması
-Adliye genel detay

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet telefon, 2 adet flash bellek ve 6 adet banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (BRL-
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