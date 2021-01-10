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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da bıçaklamaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Adana’da bıçaklamaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin görüntüsü

Polis Aracı Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da Suriye uyruklu bir kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli polisten kaçmaya çalıştığı sırada park içerisinde saklandıkları ağacın kenarında kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen iki kişi tartıştıkları Suriye uyruklu bir kişi Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi ara sokaklarında bıçakladı. Ardından iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı kişiyi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Suriye uyruklu kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada, iki kişinin kimlikleri tespit etti. Çevrede yapılan arama çalışmalarında polis iki şüpheliyi olay yerinin 3 kilometre uzağında Fuzuli Caddesi üzerinde gördü. Bunun üzerine polis ismi öğrenilemeyen iki şüpheliye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şahıslar ihtara uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı.
Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan Merkez Park içerisine doğru kaçan şüpheliler parkta saklanarak polislerden kurtulmak istedi. Seyhan Araştırma ekiplerine bağlı polisler, park içerisindeki her yere bakarak ismi öğrenilemeyen iki şüpheliyi saklandıkları bir ağaç kenarında yakaladı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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