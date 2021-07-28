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Adana’da bakkal önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da bakkal önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da bakkal önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulansın görüntüsü

Alışveriş Silahlı Saldırı Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın gidişi
-Özel harekat polislerinden görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Ölen Fevzi Atmaca’nın sağlık fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki kişi bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktığı esnada hafif ticari araç içerisinden kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonucunda 1 kişi yaralanırken 1 kişide öldü. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil D.(22) ile Fevzi Atmaca (22) bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı. Bu esnada kimliği belirlenemeyen şüpheliler hafif ticari araç içerisinden Halil D. ile Fevzi Atmaca’ya doğru defalarca tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda Halil D. karnından, Fevzi Atmaca ise başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fevzi Atmaca’yı özel bir hastaneye Halil D.’yi ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Fevzi Atmaca hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Halil D’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Atmaca’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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