Adana’da atlı birlikler Türk Bayrağı'na selam vererek göreve başladı

-Eylemcilere müdahale etmesi

-Müdahaleden genel ve detay

-Bayrağa selam verilmesi

-Özdemir ile röp.

-Kılınç ile röp.

-Atların şehirde devriye atması

-Halkın fotoğraf çekmesi

-Sevgi gösterisinde bulunması



( ADANA )- Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri ilk görevlerine Merkez Park'ta başladı- Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alacak olan atlı birliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ADANA



- Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri göreve başladı.

Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alacak olan atlı birliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Daha çok Avrupa’da görmeye alışkın oluğumuz ve Türkiye’de de ilk olarak 1995 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Kayseri’nin ardından Adana’da da kuruldu. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin göreve başlamasının ardından Adana’da da kurulması için çalışmalara başlanan atlı polis birliği Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

Atlı birliklerde görevli 6 polis memuru Ankara’da gördükleri 4 aylık eğitimin ardından Adana’daki ilk görevlerine Merkez Park'ta çıktıkları devriye ile başladı.

Merkez Park'ta atlar toplumsal olaylarda eylemcilere nasıl müdahale edileceğini gösterdi. Bir grup eylemci sloganlar atınca atlı birlik önce süpürme yaptı daha sonra da çembere alıp eylemcileri etkisiz hale getirdi. Atlı bir polis atına Türk Bayrağı karşısında selam da verdirdi.Atlı birliklerde görev alan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden getirilen 6 ata vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Önleyici hizmette görev alacak olan atlı birlik, kentin tarihi ve turistik noktaları ile park, bahçe ve stat çevresinde görev yapacak. Atlar aynı zamanda ihtiyaç durumunda kıyı kesimlerinde de görev alacak.Vatandaştan yoğun ilgiAtlı polislerle fotoğraf çektiren vatandaşlar, atlı birliklerin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Polis çocuklara atları sevdirdi. Vatandaşlar atlarla öz çekim yaptı. Adana Çevik Kuvvetten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seyfullah Özdemir, atların çevik kuvvet polisi içerisinde kurulan büro amirliği içinde çalışacağını özellikle toplumsal olaylarda kullanılacağını söyledi.



Ankara’dan polislerin eğitimi için Adana’ya gelen başpolis memuru Mahmut Kılınç, 6 ay atların eğitimi 4 ay da polis memurlarının eğitimin sürdüğünü daha sonra hem atların hem de polis memurlarının göreve hazır olduğunu toplumsal olaylarda atlı birliklerin eylemcilere karşı büyük üstünlük sağladığını söyledi.







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