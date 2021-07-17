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Adana’da ata eziyet kamerada
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da ata eziyet kamerada

Adana’da ata eziyet kamerada

Ata eziyet edilmesi

( ADANA ) ADANA

Sosyal Medya Kamera Sulama Kanalı 


- Adana’da bir grubun, sulama kanalına girdikleri ata eziyet etmeleri kameralara saniye saniye yansıdı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi’nde çekilen olayda, yasak olmasına rağmen at arabasıyla satış yapan bir grup, atı Seyhan Nehri’ne girdirdi. Atı arkasına bağlı arabayla birlikte nehre girdirip ardından da çıkartmaya çalışan grup, ata çıkması için defalarca kırbaçla vurdu. Atın nehirden arkasına bağlı arabayla çıkmaya çalışırken güçsüz olduğu görüldü.
Görüntü sosyal medyada tepki topladı.
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