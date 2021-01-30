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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da aranan şahıslara operasyon

Adana'da aranan şahıslara operasyon

Polis aracını gidişi

Polis Adli Tıp Akalan Hapis Cezası Şafak Vakti 

-Polislerin adrese girmesi
-Polis aracından görüntüler
-Şahısları adli tıp birimine getirilmesi
-Adli tıp birimi genel ve tabela görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da şafak vakti 500 polisle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
500 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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