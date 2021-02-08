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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da aranan iki hükümlü yakalandı

Adana'da aranan iki hükümlü yakalandı

Hükümlülerin emniyetten çıkartılması

Hükümlüler Dedektif Hapis Cezası Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- “Hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 33 yıl 6 ay 30 gün hapis cezasıyla aranırken yakalanan iki hükümlü cezaevine konuldu ADANA

- Adana polisi “hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 33 yıl 6 ay 30 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlüyü yakaladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri , 'hırsızlık' ve “dolandırıcılık” suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan 28 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Tayfun Şahin (30), merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ suçlarından 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet Akkurt (33) ise Şakirpaşa Mahallesinde kısa süreli kovalama sonrası polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi. (FKE-
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