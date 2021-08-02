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Adana’da anız yangını ormana sıçradı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da anız yangını ormana sıçradı

Adana’da anız yangını ormana sıçradı

Bir vatandaşın traktörle yangın alanına gitmesi

Ormana Yangın Ormanlı Anız Yangını Yangına Müdahale 

-Yanan alandan alev ve dumanlar

( ADANA )- Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor ADANA

- Adana’nın Karaisalı ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. (ELF-ÖK-Y)
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