Adana’da anız yangını ormana sıçradı

-Yanan alandan alev ve dumanlar



( ADANA )- Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor ADANA



- Adana’nın Karaisalı ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. (ELF-ÖK-Y)

