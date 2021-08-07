- Adana’da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası kameralara yansıdı



- Adana’da 9 kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavga vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 9 kişi sopalı ve bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırıp şahısları gözaltına alırken kavga da vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. (UMT-

