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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Polisin adreslere girmesi

Polis Sahte İçki 

-Sahte içleri ele geçirmesi
-İçkilerin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polis 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesinde ve Yüreği ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis, 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirirken olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. (FKE-
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