Adana'da 8 aylık hamile kadını kardeşi öldürdü

-Yalak mahallesinin girişinden görüntü

-Cep telefonuyla kadının olay yerindeki görüntüsü



( ADANA )- Suriye uyruklu Ablasını 6 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kardeş teslim oldu ADANA



- Adana’nın Ceyhan ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu. Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadını öldüren kardeşi jandarmaya teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Yalak Mahallesi'nde vatandaşlar, sulama kanalı kenarında bir kadın cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının Suriye uyruklu 8 aylık hamile İslim Ahmed (21) olduğu tespit edildi. Olaydan sonra genç kadının erkek kardeşi Beşir Amed, Mustafabeyli Karakol Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Erkek kardeşin, genç kadını dini nikahlı eşinden başkasıyla kaçtığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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