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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin işletmeye baskını

Polis Kaçak Kaçak Akaryakıt Altın Gözaltı 

-Polisin kaçak akaryakıtı bulması
-detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana polisi 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt üretim yapan bir işletmenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskında 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak akaryakıta el konuldu.
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