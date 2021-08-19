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Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

Polisin eve girmesi

Sahte İçki Altın Gözaltı Trol 

-Evde sahte içkileri bulması
-Polisin fıçılardakinin içki olup olmadığını kontrol etmesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesinde bir çiftlik evinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı baskında fıçılar içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiler, olay yerinde imha edilirken, bir zanlı gözaltına alındı. (FKE-
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