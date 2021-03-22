Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

Polisin adrese baskın yapması

Polis Kaçak Avcılık Irak Trol 

-Kaçak makaronları bulması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da polis, yaptığı operasyonda 4 milyon 950 bin kaçak makaron 150 bin kaçak cerrahi eldiven ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 4 milyon 950 bin kaçak makaron ve 150 bin kaçak eldiven ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılardan 2’si adil kontrol ile 2’si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement