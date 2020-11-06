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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana’da 34 hükümlü yakalandı

Adana’da 34 hükümlü yakalandı

Hükümlülerin emniyetten çıkartılması

Dedektif Firari Hükümlü Hapis Cezası Ömür Boyu Hapis Dolandırıcılık 

-En önde Ayhan Aktay’ın gelmesi
-Hükümlülerin adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da aralarında kasten adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası almış şahsın da bulunduğu 34 hükümlü yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere çok sayıda ekibin katılımıyla baskın düzenleyen polis, 34 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hükümlüler arasında "kasten adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası bulunan Ayhan Aktay'ın da yer aldığı öğrenildi.
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