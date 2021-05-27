Adana'da 3 katlı inşaatın damından düşen kişi yaralandı
- İnşaat alanı - 112 sağlık ekiplerinin gelmesi - Polisin inceleme yapması - Yaralı yakınlarıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde inşaatın damından düşen bekçi yaralandı.Karslılar Mahallesi'ndeki 3 katlı inşaatta bekçilik yapan H.K, sulama yaparken inşaatın damından düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.H.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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