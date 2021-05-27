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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 3 katlı inşaatın damından düşen kişi yaralandı

Adana'da 3 katlı inşaatın damından düşen kişi yaralandı

- İnşaat alanı - 112 sağlık ekiplerinin gelmesi - Polisin inceleme yapması - Yaralı yakınlarıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde inşaatın damından düşen bekçi yaralandı.Karslılar Mahallesi'ndeki 3 katlı inşaatta bekçilik yapan H.K, sulama yaparken inşaatın damından düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.H.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekipleri 

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