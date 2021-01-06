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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin kamyonetlerde arama yapması

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Harekete Geç 

-Kaçak akaryakıtları bulması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- 2 kamyonetteki kaçak akaryakıta el konuldu ADANA

- Adana'da 2 kamyonette 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Tekel Caddesinde iki kamyonette kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek yaptığı operasyonda D-400 karayolunda kamyonetleri durdu. Polis kamyonetlerde yaptığı aramada 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıtlara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (FKE-
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