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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin baskın yapması

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 

-Polisin arama yapması
-Polisin kaçak akaryakıtı bulması
-Kaçak akaryakıt görüntüsü

( ADANA ) -- Operasyonda kaçak akaryakıtı piyasaya sürmek isteyen 8 zanlı gözaltına alındı ADANA

- Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Pozantı ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese baskın yapan ekipler, 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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