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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi

Polisin eve baskın yapması

Sahte İçki 

-Evde arama yapması
-Evde içki bulması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir eve yapılan baskında 220 şişe sahte içki ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda satışa hazır 220 şişe sahte viski ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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