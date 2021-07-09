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Adana'da 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Adana'da 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Polisin depoya girmesi

Adli Kontrol Altın Bandrol Gözaltı Kaçak Sigara 

-Ekiplerin ele geçirdiği ürünler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir ev ve depoya düzenlenen baskında sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki bir iş merkezinde bulunan depo ile Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı.Baskınlarda ekiplerin aramasında, 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör, 11 bin 800 doldurulmuş sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 20 milyon 515 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu V.E. (35) tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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