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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı

Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı

Ele geçen silahlar

Kaçak Bild Akalan Silah Kaçakçısı 

-Silahların bulunması
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA ) - ADANA

- Adana'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada takibe alınan bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgulamalarında silahlardan bilgilerinin olmadığını söylediği öğrenildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FKE-
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