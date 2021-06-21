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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da 2 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 2 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

Polisin depoya girmesi

Kaçak Lyon 

-Kaçak makaron ele geçirmesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 2 milyon 750 bin kaçak makaron ve 790 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 750 bin makaron, 790 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
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