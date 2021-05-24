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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu

Adli Tıp Kurumu

Sağlık Ekibi Jandarma Bild Trol 

-Olay yeri fotoğrafları

( ADANA )-Kozan ilçesinde biri Suriye uyruklu iki kadın tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde biri Suriye uyruklu iki kadın tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, olay gece saat 24.00 sıralarında ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu görünce, 112'ye bildirdiler. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü koltuğunda tüfekle vurulmuş 27 yaşındaki Tuğçe Duman öldüğünü belirlediler. Ayrıca otomobile çok sayıda silahın isabet ettiği öğrenildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta Suriye uyruklu olduğu bildirilen 24 yaşındaki Melek Şemo'nun cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat inceleme yaptı. Biri Suriye uyruklu iki kadının boynundan ve sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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