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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polisin adrese baskın yapması

Adli Kontrol Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Irak 

-Adrese girmesi
-Kaçak akaryakıtı bulmaları

( ADANA ) - ADANA

- Adana’da düzenlenen opernasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir işletmede kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Baskında 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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