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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi

Polisin adrese girmesi

Polis Adli Kontrol Sahte İçki İmalathane Irak 

-Adresten sahte içki bulması
-Sahte içkilerin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana polisi 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Havutlu Mahallesinde sahte içki imalathanesi bulunduğunu tespit etti. Polis adrese yaptığı baskında 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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