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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Polisin depoya baskın yapması

Polis Organize Sanayi Bölgesi Kaçak Lyon Gesi 

-Depoda makoronların bulunması
-Makaronlardan genel ve detay görüntü

( ADANA ) - ADANA

- Adana polisi 12 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri organize sanayi bölgesinde bulunan bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 12 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (FKE-
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