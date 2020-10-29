Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 116 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da 116 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Polisin iş yeri araması

Kaçak Cep Telefonu İncirlik Kaçak Akıllı Cep Telefonu Cep Telefonu 

-Kaçak cep telefonları bulması
-Ele geçen cep telefonların görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana polisi bir iş yeri ve uygulamada 116 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısında ve İncirlik Park Alanında kaçak cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Polis her iki adrese de giderek yaptığı aramada 116 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sakın Bunu Yapmayın!Sakın Bunu Yapmayın!
ABD Savunma Bakanı Carter İncirlik'deABD Savunma Bakanı Carter İncirlik'de
Amerikan Savaş Uçakları TanıtıldıAmerikan Savaş Uçakları Tanıtıldı
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı