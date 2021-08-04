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Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Polisi operasyon yapması

Operasyon Kaçak Akalan Gözaltı Harekete Geç 

-Makaronların bulunması
-Ele geçen makaronların görüntüsü

( ADANA ) -- Polisin ele geçirdiği kaçak makaronlar, Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu ADANA

- Adana polisi kaçak makaronda rekor kırarak 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak makaron girdiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polis yaptığı operasyonda 3 depo ve 8 tırda 105 milyon 700 bin kaçak makaron ve 125 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen kaçak makaron Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu. (FKE-
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