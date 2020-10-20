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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da 101 silah ele geçirildi

Adana'da 101 silah ele geçirildi

Ele geçen tabancalar

Polis Kurusıkı Tabanca Çalıntı Otomobil Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-Tüfekler
-Kuru sıkı tabancalar

( ADANA ) -- Polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi ADANA

- Adana'da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları aralıksız devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 60 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 385 fişek, 4 kesici alet, 1 çalıntı otomobil, 12 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet, 4 kumar makinesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 257 kişiyi yakalarken, 23 kişiye de yasadışı kumar ve bahis ile ilgili işlem yaptı. (FKE-
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