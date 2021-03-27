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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Polisin depoya girmesi

Adli Kontrol Kaçak Akalan Kaçakçılık Irak 

-Kaçak makaronları bulması
-Makaronlardan detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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