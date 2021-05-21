Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

-Makaronları bulması

-Makaronları çıkarması



( ADANA ) ADANA



- Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu panelvanda yapılan aramada 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kente giriş çıkışlarda şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Ekipler, arama yaptığı bir panelvanda gümrük kaçağı 1 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

