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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Araçta arama yapması

Polis Kaçak Lyon Şüpheli Araç Kışla 

-Makaronları bulması
-Makaronları çıkarması

( ADANA ) ADANA

- Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu panelvanda yapılan aramada 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kente giriş çıkışlarda şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Ekipler, arama yaptığı bir panelvanda gümrük kaçağı 1 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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