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ADANA - Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ADANA - Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Yangınının çıktığı alandan yükselen alevler ve dumanlar - Ekiplerin yangına müdahale etmesi - Helikopterle yangının çıktığı bölgeye su bırakılması Adana Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişe izin vermiyor.

İş Makinesi Güvenlik Önlemi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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