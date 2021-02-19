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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

ADANA - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

- Vatandaşların yangını söndürme çalışması - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi - Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması Adana 'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldiADANA (AA) - Adana 'nın Feke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre Olucak Mahallesi'nde Yılmaz Karatosun'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.Evdeki alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye haber vererek, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.Jandarma ekipleri yangın çıkan evde inceleme yaptı.

Elektrik Kontağı Trol 

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