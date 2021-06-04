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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Çalıntı cip arazide, otomobil de sulama kanalında bulundu

ADANA - Çalıntı cip arazide, otomobil de sulama kanalında bulundu

- Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının etrafında toplanan vatandaşlar - Sulama kanalına gömülü halde bulunan otomobil - Vatandaşların otomobilin çıkartılmasını izlemeleri - Polis ekipleri - Sulama kanalındaki otomobilin halatlarla çekiciye bağlaması - Aracın sulama kanalından çıkartılması Adana 'da çalıntı cip arazide, otomobil de sulama kanalında bulunduADANA (AA) - Adana 'da, tamir atölyesinden çalınan cip arazide terk edilmiş halde, otomobil de sulama kanalında bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir oto tamir atölyesinden otomobil ve cip çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bu sırada, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında bir otomobil olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.Polis, sulama kanalından çıkarılan otomobilin gece çalınan araçlardan biri olduğunu belirledi.Araştırmalarını sürdüren polis, cipi ise Yeşilova Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Bağlama Bild Akalan Sulama Kanalı 

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