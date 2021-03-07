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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

ADANA - Boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

- Boş sulama kanalına devrilen otomobil - Çevrede toplanlar - Polis ekiplerinin çalışmaları Adana 'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.Emin Baruk idaresindeki 06 LT 469 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda boş sulama kanalına devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Çevredeki vatandaşlar, Baruk'u sulama kanalından çıkardı.Hafif yaralanan Baruk, olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta muayene edildi.

Polis Sağlık Ekibi Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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