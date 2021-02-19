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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Bir kişinin miras yüzünden yeğenini öldürdüğü iddiası

ADANA - Bir kişinin miras yüzünden yeğenini öldürdüğü iddiası

- Aracında öldürülen kişinin görüntüsü - Olay yerindeki polis ekiplerinden görüntü - Ölenin yakınlarının zarar verdiği şüpheliye ait araçtan görüntü - Olay yerindeki kalabalıktan görüntü Adana 'da bir kişinin miras yüzünden yeğenini öldürdüğü iddiasıADANA (AA) - Adana 'da bir kişinin miras meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan yeğenini, aracının içinde av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürüldü.İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Taşoba Mahallesi'nde Hüseyin İ. (49), aralarında miras kalan arazi meselesi yüzünden tartıştığı yeğeni Erdal Köse'yi (49), 01 UT 346 plakalı aracıyla seyir halindeyken av tüfeğiyle vurdu.Köse'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Köse'nin öldüğünü belirledi.Maktulün yakınları zanlı Hüseyin İ'nin evine ve park halindeki aracına zarar verdi.Olayı haber alarak bölgeye giden polis ekipleri zanlı Hüseyin İ'yi gözaltına aldı.

Polis Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Trol 

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