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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi

ADANA - Bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi

- Evin bulunduğu sokak - İtfaiye ekipleri - Sağlık ekipleri - Polis ekiplerinin kişiyi ikna etme çalışması - İtfaiye ekiplerinin eve girmesi Adana 'da bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitlediADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi.Edinilen bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öğrenilen S.S, madde krizine girmesi sonucu evinin odasını ateşe verdi. Yangını gören komşuları durumu İtfaiye ve Polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.Polis ekipleri, kendisini banyoya kilitleyen S.S'yi ikna ederek gözaltına aldı.

Bild Madde Bağımlısı Trol 

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