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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Bir kişi husumetlisiyle tartışırken eşini vurdu (2)

ADANA - Bir kişi husumetlisiyle tartışırken eşini vurdu (2)

- Olay yeri inceleme - Tüfekten detay - Polis ekiplerinden görüntüADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde, husumetlisiyle tartışırken pompalı tüfekle ateş eden kişi eşini yaraladı.Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde, aralarında husumet olan Menderes K. ve Veli Ş. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfeğini alan Veli Ş, Menderes K'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Veli Ş'nin eşi Hatice Ş'ye isabet etti.Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.Sağlık ekipleri karnından yaralanan Hatice Ş'yi hastaneye kaldırdı.Veli Ş. ve Menderes K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Hastane Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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