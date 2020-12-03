ADANA - Bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı

- Yaralanan gencin görüntüleri - Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Yaralanan gencin hastaneye götürülmesi Adana 'da bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı - Yaralı, çevredekiler tarafından telefonla annesiyle görüştürüldüADANA (AA) - Adana 'da bıçaklı kavgada yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından telefonla annesiyle görüştürüldü.Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ö.Ç (16), telefonda tartıştığı M.C. ve M.K ile buluştu.Ö.Ç, burada çıkan kavgada sırt ve ayağından bıçakla yaralandı.Ambulans beklendiği sırada çevredekiler tarafından yaralı çocuğa su verildi, cep telefonu aracılığıyla annesi ile görüştürüldü.Ö.Ç, annesine telefonda "Bıçak aldım geldim buraya" dedi. Konuşma devam ederken Ö.Ç, çevredekilere buradan genelde ambulansın hangi hastaneye gidebileceğini sordu.Yaralı Ö.Ç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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