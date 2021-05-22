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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA - Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA - Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Olay yerinden görüntüler - Şüphelinin polis aracına konulmasıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girince yakalandı.Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, üzerinde tabanca olan bir kişiyi görünce durdurmak istedi.Bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şüpheli, Abdi İpekçi Caddesi'ne yöneldi.Kaçarken tabancayı atan adının Ramazan T. olduğu öğrenilen şüpheli, müstakil bir evin bahçesinde saklandığı esnada yakalandı.Bölgede yapılan aramada, şüphelinin attığı silah bulunamadı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis Aracı Polis Akalan 

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