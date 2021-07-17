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ADANA - Baraj gölüne giren çocuk boğuldu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

ADANA - Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

- Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin gölde arama yapması - Çocuğun cansız bedeninin gölden çıkarılıp ambulansa taşınması - Çocuğun yakınlarının baygınlık geçirmesi - Olay yerindeki polis ekipleri - Ambulansın olay yerinden ayrılmasıBaraj gölüne giren çocuk boğulduADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.Kabasakal Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısında ailesiyle piknik yapan 9 yaşındaki Delil Fırat Atalay, suya girdi. Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı. Bu sırada çocuğun bazı yakınları baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Bild Baraj Gölü Polis Ekipleri 

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