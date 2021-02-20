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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Apartmanın 9. katında çıkan yangında ev sahibi yaralandı

ADANA - Apartmanın 9. katında çıkan yangında ev sahibi yaralandı

- İtfaiye ekipleri - Sağlık ekipleri - Vatandaşların binayı boşaltması Adana 'da apartmanın 9. katında çıkan yangında ev sahibi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında alevlere müdahale eden ev sahibi yaralandı.Serinevler Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 9. katındaki Mustafa Cavlak'a ait dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.Evden duman çıktığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.Yangın sırasında evde olan Cavlak, alevlere müdahale ederken hafif yaralandı.112 Acil Servis ekibi, Cavlak'ı ayakta tedavi etti.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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