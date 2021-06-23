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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Apartman ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Apartman ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

- Hırsızlık şüphelisinin iki ayrı apartmana girmesi ve elinde malzemelerle çıkması - Motosikletli zanlının, araçtan çalınan aküyle uzaklaşması - İl Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Adana 'da apartman ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da apartman ve araçlardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde, son bir haftada park halindeki 4 aracın aküsü ile 4 apartmandan yaklaşık 100 bin liralık inşaat malzemesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Ö.P. ve Ö.Ö. olduğunu belirlediği zanlıları yakaladı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Zanlılardan Ö.P'nin girdiği iki apartmandan çaldığı inşaat malzemeleriyle ayrılması, Ö.Ö'nün de bir araçtan çaldığı aküyü motosikletine yükleyip bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası İnşaat Malzemesi Hırsız 

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