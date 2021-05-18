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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı

ADANA - Annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı

- Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Adana İl Emniyet Müdürlüğü tabelası Adana 'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da evde tartıştığı annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.Merkez Yüreğir ilçesindeki evlerinde, annesi E.G'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, annesini evlerini satmak istediği için çıkan tartışma sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, yaralı E.G'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Dervişler Mahallesi'nde dün E.G, evlerinde tartıştığı oğlu A.G. tarafından bıçaklanmıştı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı aynı mahallede yakalamıştı.

Polis Aracı Polis Hastane Kalamış 

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