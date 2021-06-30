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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi gözaltına alındı

ADANA - Annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi gözaltına alındı

- Polis ekiplerinin evin önünde önlem alması - Annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi - Özel harekat polislerince düzenlenen operasyon - Şüphelinin gözaltına alınması Adana 'da annesini, ablasını ve 4 yeğenini rehin alan kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da annesini, ablasını ve küçük yaştaki 4 yeğenini rehin alan kişi, özel harekat polislerince gözaltına alındı.Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Turgay K, annesi Gülay K, ablası Özge Ç. ve küçük yaştaki 4 yeğenini rehin aldı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İkinci kattaki evin balkonundan elindeki bıçağı gösteren Turgay K, etrafa cam parçaları fırlattı.Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen Turgay K, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Öte yandan evde bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa bindirildi.

Sağlık Ekibi Madde Bağımlısı Gözaltı Sağlık Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

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